Baby K incontra i fan a Varese Dischi

Appuntamento con Baby K a Varese Dischi. Il negozio di dischi di Galleria Manzoni vedrà come ospite la cantante lunedì 19 novembre, alle 15 che incontrerà i fan e firmerà autografi. Come per tutti gli altri instore, per accedere è necessario acquistare il disco da Varese Dischi. Per informazioni e prenotazioni 0332241056 o via mail varesedischi@gmail.com.