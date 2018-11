“Ferite a morte”: si legge in Braille il libro di Serena Dandini

Un altro modo di leggere, con le mani e a voce alta, per condividere l’emozione dei racconti di donne “Ferite a morte”.

E’ la proposta del Comune di Vergiate, che giovedì 22 novembre, in occasione della Settimana contro la violenza sulle donne, organizza alle 18 alla Biblioteca civica (in piazza Baj 16), una lettura del libro “Ferite a morte” di Serena Dandini tradotto in linguaggio Braille.

A leggere per il pubblico sarà la professoressa Angela Manzetti, per tantissimi anni insegnante di storia e filosofia al Liceo classico Cairoli di Varese.

L’incontro, organizzato in collaborazione con la sezione varesina dell’Unione italiana ciechi ed ipovedenti, è aperto a tutti.