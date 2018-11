Una gara per lo sviluppo sostenibile organizzata da Jci

Mercoledì 14 novembre alle 9.30, presso Campus Reti in via Mazzini n.11 a Busto Arsizio si svolgerà la prima edizione del varesotto del Blockchain Challenge, supportata da JCI Varese, organizzata dall’associazione The Blockchain Council e in collaborazione con l’Associazione Italiana Sviluppo Marketing, Excellence Consulting e Reti S.p.A.

JCI Varese supporta, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (in particolare quelli che riguardano la crescita economica, l’innovazione e lo sviluppo delle infrastrutture digitali), la sfida della blockchain portandola all’attenzione di imprenditori, manager e professionisti.

Già il 2018 è stato un anno di grande cambiamento dello scenario legato all’innovativa infrastruttura tecnologica blockchain: il focus si è drasticamente spostato dalle criptovalute alle applicazioni pratiche di questa tecnologia dirompente. Poiché sarà al centro delle nostre vite nei prossimi anni è importante aiutare le aziende a capire com’è possibile utilizzare i sistemi decentralizzati nella quotidianità, scopo dell’evento di mercoledì. La partecipazione è gratuita previa registrazione su: www.theblockchaincouncil.io

Per ulteriori informazioni contattare varese@jciitaly.org