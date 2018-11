Giulia Millanta e il folk del Texas ospiti a Musical Box

Appuntamento allo storico negozio di dischi MusicalBox che sabato 24 novembre, alle 17.00, avrà il piacere di ospitare uno showcase di Giulia Millanta e il suo nuovo album “Conversation with a Ghost”, prodotto da lei e Gabriel Rhodes

La cantautrice Giulia (Julia) Millanta, è originaria di Firenze ma ora vive a Austin, in Texas. E’ un’artista creativa e prolifica, ha pubblicato sei album che ha presentato, live a livello regionale e nazionale, negli Stati Uniti oltre che in Europa.

Chitarrista esperta, Giulia suona anche l’ukulele e canta in quattro e lingue. E’ stata definita intelligente, riflessiva e simpatica e ha avuto maturato un’abilità alla psichedelia mentre “scopriva la sua anima chiaroveggente” in grado di “offrire una magia musicale”. Giulia ha intrapreso il proprio percorso nella musica sin da bambina, all’età di otto anni, quando suo padre le ha insegnato a suonare la chitarra e ha iniziato a cantare canzoni tradizionali. Ha continuato a cantare e scrivere canzoni e fare dischi. Si è esibita all’Acoustic Guitar Meeting di Sarzana nella primavera del 2010, il suo stile chitarristico e le sue canzoni hanno ottenuto il premio “New Sounds Of Acoustic Music”. Ciò ha contribuito a farle ottenere unanimi consensi da parte dei famosi produttori di chitarre Eko, lo strumento preferito e maggiormente diffuso tra i più famosi cantautori dell’epoca negli anni ’60 -’80 in tutta Italia.

Nel 2012 ha deciso di ampliare i suoi confini musicali e si è trasferita ad Austin dove è stata presto accolta dalla comunità musicale e dai suoi fan come scrittrice, collaboratrice e performer nei locali più prestigiosi della scena cantautorale. Giulia, grazie alla sua singolare abilità bilingue e alla sua intrepida natura, ha affinato uno stile che trascende i confini culturali e parla in modo diretto, ma dolcemente, della vita universale attraverso riflessioni e storie autobiografiche. Basta seguire la strada “dorata” della sua discografia per sapere chi è e dove si trova ora.

Nel 2008, spinta dalla curiosità e dal desiderio di esprimersi in prima persona, ha debuttato con “Giulia and the Dizzyness” (Cavern Jatt Records). Poi, nel 2011, ha pubblicato “Dropping Down” (Ugly Cat Music / Audioglobe) che si distingue per le sue abilità consolidate come musicista, produttrice, scrittrice e arrangiatrice. Nel 2012, in seguito a nuova energia e ispirazione Giulia, dopo aver girato l’Europa continentale si è trasferita ad Austin per diventare parte del crogiolo di esperienze culturali nella “capitale mondiale della musica dal vivo”, ha pubblicato “Dust and Desire” ( Ugly Cat Music / Audioglobe.) Solo un paio di anni più tardi, nel 2014, ha aperto nuovi orizzonti con “The Funambulist” (Ugly Cat Music) Circondata da una serie di nuovi amici e musicisti Giulia fissa la propria esperienza di vita, che l’ha vista camminare sul filo di un rasoio, scrivendo e musicando le esperienze vissute.

Nel 2016, Giulia ha pubblicato il suo quinto album da solista “Moonbeam Parade”, 13 brani autoprodotti guidati da una nuova direzione per chitarra elettrica. Prodotto da Giulia stessa sulla sua etichetta “Ugly Cat Music”, con il suo amico e produttore George Reiff, con una band stellare con alcuni dei migliori musicisti di Austin, come Charlie Sexton (Bob Dylan), Howe Gelb (Giant Sand) , Glenn Fukunaga (The Dixie Chicks), Michael Fracasso, Kimmie Rhodes, Gabriel Rhodes (Willie Nelson), Dony Wynn (Robert Palmer), David Pulkingham (Patty Griffin). Il Moonbeam Parade tour ha portato Giulia ad attraversare l’Inghilterra, gli Stati Uniti, Olanda, Germania, Belgio, Italia.

Nel 2018 Giulia pubblica “Conversation with a Ghost” prodotto da lei e Gabriel Rhodes. Il disco è registrato dal vivo con alcuni dei migliori musicisti di Austin come Glenn Fukunaga al basso e Dony Wynn alla batteria che negli ultimi due anni sono diventati anche i suoi membri della band. Presenta anche talenti come Marc Ribot (Tom Waits) alla chitarra elettrica, Joel Guzman (Paul Simon) alla fisarmonica, John Mills (David Byrne) ai fiati, David Pulkingham alla chitarra e Kimmie Rhodes alle armonizzazioni vocali.