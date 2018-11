Gli appuntamenti di novembre con Bustolibri.com

Il programma degli eventi culturali organizzati da Bustolibri.com nei suoi spazi di via Milano 4 si arricchisce ogni giorno di più. Nel comunicarvi i prossimi appuntamenti in calendario, vi segnaliamo anche altre due interessanti iniziative in programma nelle prossime settimane sul territorio di Busto Arsizio e dintorni.

Di seguito il dettaglio:

Sabato 10 novembre alle 17.30 sarà presentato alla Galleria Boragno il libro illustrato “Incertezze” di Margherita Cavalleri. Disegnatrice, giornalista e fotoreporter, con il nome d’arte “Maggie” l’autrice ha firmato e raccolto in questo volume una serie di vignette con protagonisti Speck & Friends, i personaggi da lei creati per un fortunato account Instagram (@speckfriends). Speck è un maialino appassionato di letteratura e libri, riflessivo e pieno di dubbi (da cui il titolo della raccolta), che spesso dialoga con l’anatra Paté, grande fan di Internet e dei nuovi media, e con l’ingenua cavalla Tartare. I disegni sono realizzati con tecnica mista: acquarello, pennarelli, matita e tempere. Il libro e i biglietti illustrati di Speck & Friends sono in vendita da Bustolibri.com.

Domenica 11 novembre alle 17.30 alla Galleria Boragno si terrà lo speciale appuntamento con “3 Gialli”, moderato da Sara Magnoli e dal nostro libraio Raffaele Aiani. Per l’occasione saranno ospiti di Bustolibri.com tre dei più noti giallisti italiani: Margherita Oggero, che presenterà il libro “La vita è un cicles” (edito da Mondadori), Bruno Morchio, con il romanzo “Uno sporco lavoro” (Garzanti), e Piergiorgio Pulixi, autore di “Lo stupore della notte” (Rizzoli). I tre autori dialogheranno sui diversi modi di intendere e costruire un giallo, presentando i loro romanzi incentrati su tre diverse figure di investigatore (Gianmarco Martinetto, Bacci Pagano e Rosa Lopez) e tre differenti ambientazioni, rispettivamente Torino, la Riviera di Levante ligure e Milano.

Sempre sabato 10 novembre, alle 18, sarà inaugurata presso lo Spazio Arte “Carlo Farioli”, in via Silvio Pellico 15 a Busto Arsizio, la mostra di pittura “Volevo essere una pagina bianca” dell’artista Tonia Ciavarella, a cura di Manuela Ciriacono. L’esposizione resterà aperta fino a domenica 25 novembre nei seguenti orari: dal giovedì al sabato dalle 16.30 alle 19, domenica dalle 10.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.

Infine, martedì 13 novembre alle 20.45 si aprirà presso la storica Sala d’essai Ratti di Legnano la cinerassegna dal titolo “Cinema di Valore”, organizzata dal Rotary Busto Gallarate Legnano Ticino. La rassegna prevede la proiezione di cinque film, ognuno dei quali è metafora di uno dei cinque valori a cui si ispira il Rotary International: Leadership, Integrity, Diversity, Service, Fellowship.

La rassegna sarà inaugurata dalla proiezione del film “L’ora più buia”; seguiranno “Tonya” (22 gennaio 2019), “Miracolo a Le Havre” (12 marzo), “Welcome” (2 aprile) e “A perfect day” (14 maggio). L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.