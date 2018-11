Incidente auto-moto, sedicenne in ospedale

(Foto di repertorio)

Brutto scontro questa mattina, verso le 11,20, in via del Lavoro a Cassano Magnago.

Per cause ancora da constatare, un’auto si è scontrata con una moto.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo alla guida della due ruote, un sedicenne.

Il personale sanitario, intervenuto sul luogo dell’incidente con un’ambulanza e un’auto medica, ha portato le prime cure al ragazzo, trasportandolo poi in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita.