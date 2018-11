La mostra su Papa Paolo VI fa tappa a Castelveccana

Nuova tappa del viaggio nei comuni del Varesotto per la mostra itinerante per Paolo VI allestita dall’Istituto superiore di studi religiosi Beato Paolo VI di Villa Cagnola a Gazzada in occasione della canonizzazione di Papa Montini.

La mostra documentale che racconta la biografia di Paolo VI, “Uomo, Arcivescovo e Papa”, arriva a Castelveccana dal 14 al 18 Novembre 2018 presso il Salone Ex- Cinema Teatro in San Pietro di Castelveccana.

Allestita all’interno di uno spazio che invita alla riflessione, la mostra sarà visitabile ogni giorno dal mercoledì al sabato dalle 15.00 alle 17.00, la domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dalla parrocchia SS. Pietro e Paolo di Castelveccana per il forte legame che questa ha con la figura del Pontefice, il quale consacrò la Chiesa stessa nei lontani 3 e 4 giugno 1961. All’ingresso della mostra, fotografie storiche ricordano infatti i momenti della consacrazione e la presenza e vicinanza di Paolo VI ai territori della nostra provincia.