La più bella del reame è la “Brutale 1000 Serie Oro”

È tutta varesina la “Moto più bella del Salone”, concorso organizzato dalla rivista Motociclismo nell’ambito dell’Eicma, il grande salone specializzato che si è tenuto alla Fiera di Milano-Rho.

Galleria fotografica "Brutale 1000 Serie Oro", la moto più bella di Eicma 2018 4 di 11

La regina è la nuova Brutale 1000 Serie Oro, uno degli ultimi bolidi inventati dalla MV Agusta, che si è accaparrata il 35% delle preferenze dei partecipanti a Eicma che hanno votato, ben 16mila.

La Brutale “Oro” è una quattro cilindri che sviluppa 212 cv di potenza e può raggiungere una velocità massima di oltre 300 all’ora. La moto si inserisce nel segmento delle cosiddette hyper-naked e si candida a diventare punto di riferimento assoluto della categoria, come spiegano dalla sede della Schiranna. Nelle preferenze dei visitatori, la Brutale ha avuto la meglio nell’ordine sulla Ducati Hypermotard SP e sulla Aprilia RVS4 1100 Factory, altri due bolidi della scuola stilistica e motoristica italiana.

«Per noi è un altro grande riconoscimento e un’ulteriore conferma di quante energie e risorse MV Agusta stia dedicando allo sviluppo di nuovi prodotti. Aver vinto per la quinta volta questo importante concorso è una grandissima soddisfazione per me e per Timur Sardarov, il nostro nuovo CEO» ha spiegato il presidente di MV Agusta, Giovanni Castiglioni, presente alla premiazione insieme al direttore del Design, Adrian Morton, al presidente di Eicma, Andrea Dell’Orto, e a Piero Bacchetti di Edisport Editoriale.