Luca Serafini all’Insubria per presentare “Lady Stalker”

Martedì 27 novembre alle 15,30, nell’Aula Magna del Collegio Carlo Cattaneo, in via Dunant, 7, sarà presentato il volume di Luca Serafini, Lady Stalker.

L’incontro è organizzato dal Corso di Laurea in «Storia e Storie del mondo contemporaneo», in collaborazione con il Centro di ricerca «Mass Media e Società» dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Sarà presente l’autore, che dialogherà con i professori Katia Visconti e Andrea Bellavita.

Luca Serafini è uno dei volti più noti del giornalismo sportivo italiano: è autore di libri e programmi di successo e, dopo essere stato caporedattore a Tele+ con direttore Rino Tommasi prima e Aldo Biscardi poi, ha lavorato a SportMediasetper oltre vent’anni. È stato inoltre condirettore con Luca Rognoni del settimanale «Controcampo». Attualmente è opinionista per Sportitalia e 7GoldSport, oltre che per numerose radio private nazionali; ha curato e condotto programmi radio, tv e su YouTube e rubriche su settimanali con Diego Abatantuono. Tra le sue numerose pubblicazioni si segnalano le biografie di Maurizio Mosca e Andry Shevchenko e i due romanzi Soianito e La rivoluzione di Giuseppe.

Lady Stalker racconta un’accattivante storia tra realtà e romanzo: una eredità inaspettata fa riaffiorare nella ormai anziana Betsy Stawton i sentimenti sopiti di un’infanzia difficile. E, pur di concretizzare la sua personale idea di giustizia, la donna compirà azioni estreme, senza timore di pagarne le conseguenze …

L’iniziativa è aperta al pubblico.