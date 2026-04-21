“Dalla parte delle divise”: a Villa Recalcati un focus sul decreto Sicurezza

Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni e la giornalista Annalisa Chirico saranno a Vilal Recalcati a Varese per analizzare le novità in materia di pubblica sicurezza e le tutele per chi indossa l’uniforme.

L’occasione è la mattinata di aggiornamento organizzata e patrocinata dal SIULP (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia), in collaborazione con l’Associazione Lampi Blu, prevista per lunedì 27 aprile, a partire dalle 9.

Il focus dell’incontro riguarda le ultime norme introdotte dal decreto sicurezza e gli aspetti più rilevanti per l’attività quotidiana delle forze di polizia. L’iniziativa ha registrato fin da subito il tutto esaurito tra gli operatori, chiamati a raccolta per la sessione di aggiornamento professionale tenuta dal segretario nazionale Silvano Filippi.

Nella seconda parte della mattinata, a partire dalle 11, i lavori si aprono alla cittadinanza con un dibattito che spazia dal decreto sicurezza ai più recenti fatti di cronaca. Annalisa Chirico, firma del quotidiano “Il Foglio” e autrice del libro «Dalla parte delle divise», viene intervistata per l’occasione da Matteo Inzaghi, direttore di Rete55. Ad arricchire il confronto interviene l’onorevole sottosegretario al Ministero dell’Interno Nicola Molteni, esponente della Lega e sottosegretario nei governi Conte I, Draghi e Meloni.

«Sono particolarmente orgoglioso di questa iniziativa», ha dichiarato Paolo Macchi, segretario generale del SIULP e Presidente di Lampi Blu. «Con Annalisa Chirico è nata una preziosa collaborazione, anche grazie al suo ultimo libro dedicato alle forze dell’ordine che racconta dei più recenti fatti di cronaca che ci vedono tristemente coinvolti. Il suo apporto, così come quello fondamentale della politica, rappresentata dal sempre attivo On. Nicola Molteni, saranno i presupposti per una interessante mattinata che trascorreremo sviscerando fatti e difficoltà di chi veste una divisa e delle paure dei cittadini. C’è ancora tanto da fare per tutelare un bene così prezioso e di tutti come la sicurezza».