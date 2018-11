Luigi Pastore ospite alla Biblioteca Bruna Brambilla

Mercoledì 28 novembre, alla Biblioteca Bruna Brambilla dell’istituto Anna Frank in via Carnia 155 Varese, sarà ospite Luigi Pastore che presenterà il libro “Insostenibilità: l’alternativa e i sei passaggi per attuarla”.

L’incontro sarà condotto dal vice direttore di Varesenews Michele Mancino e avrà inizio alle ore 17.45.

Il saggio indaga le dinamiche di un mondo globalizzato ostaggio di un’economia concentrata solo sul presente e che, con la presunzione illusoria di una crescita ininterrotta, distrugge risorse non rinnovabili a ritmi non sostenibili, accelera i cambiamenti climatici che innestano conflitti e migrazioni bibliche, accresce le disuguaglianze e l’esclusione sociale. Uno scenario allarmante che sembra minare la stessa sopravvivenza del genere umano. Il libro analizza le criticità, costringe alla riflessione sull’utilizzo dei nuovi strumenti della tecnologia, i suoi effetti sulla società e la democrazia. Suggerisce una soluzione alternativa, processuale, sistemica e circolare per costruire un’economia più collaborativa e solidale capace di offrire orizzonti di speranza, equità e benessere per gli esseri umani e il Pianeta stesso. biblioannafrank@gmail.com

Luigi Pastore vive a Varese, è ingegnere civile trasportista, manager ed esperto di mobilità e logistica.

Attualmente è vicepresidente dell’Agenzia per il trasporto locale delle province di Varese, Como e Lecco.