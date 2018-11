Oltre le Formiche: Michele Mozzati scrittore fa il bis, ispirandosi a Hopper

C’è molto oltre le Formiche nella poetica di Michele Mozzati, “la metà” di Gino e Michele. All’autore, l’umorista, l’imprenditore di Smemoranda, va aggiunta infatti anche una carriera di scrittore “che non ti aspetti: è stato da poco pubblicato infatti il suo secondo libro di racconti che ha un punto di partenza originalissimo: la visione dei quadri di Hopper.

Pubblicato da Skira editore, il libro “Silenzi e stanze. Altre storie da Edward Hopper” segue di un anno la sua opera prima, “Luce con muri. Storie da Edward Hopper”, e non si trova niente di ciò che ci si aspetta: si scopre, al contrario, un Michele Mozzati del tutto inedito.

«I quadri di Hopper danno lo stimolo a raccontare storie – spiega Mozzati – Ad esempio, se guardo la sua celeberrima casa con un terrazzo, a me vengon in mente i terrazzi della mia vita, legati spesso a degli amori: ho legato la mia vita e il mio percorso a una serie di terrazzi, e a lungo ho invidiato i terrazzi degli altri. Così, l’ispirazione davanti a Second story sun light (questo il nome del quadro, ndr ) è stata automatica».

Second story Sunlight, di Edward Hopper

Questo è il punto di partenza del libro, dove non si deve cercare umorismo e bisogna togliersi ogni preconcetto. «Sai qual è il problema? – risponde – E che io ho sempre scritto cosi. Le persone si misurano anche della loro capacità di avere diverse facce a seconda dei momenti della vita e della giornata. Ho sempre cercato di essere tante cose: anche la persona piu pirla del mondo, poi subito dopo essere una persona seria, profonda a mio modo, o nostalgica. Non occorre essere sempre dei tromboni noiosissimi o dei coglioni totali: esistono degli aspetti diversi nelle stesse persone. E questo, per me, è uno».

Di certo, il lavoro ha avuto lusinghieri riscontri in vendite e critica: «Il fatto che Skira, casa editrice per palati fini, abbia scelto me mi ha onorato». Scelta confermata anche nella seconda edizione, arrivata cosi presto, poi: «Sì, è uno di libri che per loro era andato bene: ha avuto soprattutto delle critiche molto belle, che mi sono conservato».

Ma come definire Hopper, e che importanza ha per l’ispirazione altrui? «“Luce con muri”, “Silenzi e stanze”: se metti insieme le 4 parole dei titoli dei mei due libri c’è concentrato tutto Hopper, che considero il realista più astratto che ci sia – spiega Michele Mozzati – Anche i registi amano tantissimo i suoi quadri: “Quando vedi un quadro di Hopper ti domandi cosa è successo un attimo prima e cosa succederà un minuto dopo, come in un fermo immagine” disse Wim Wenders di lui. E quando vedi persone dipinte da lui, sembra sempre che guardino oltre una finestra e ti fanno sempre domandare “cosa cazzo ci sarà fuori da quella finestra?”».

Il secondo libro è stato un’occasione per conoscere meglio anche l’Hopper uomo: «Mentre scrivevo il secondo libro ho incominciato a conoscere meglio anche la biografia di Hopper, tanto che poi nel libro ho aggiunto una prefazione, quasi un racconto, che lo spiega. Una persona pazzesca: si è innamorato della moglie ad un suo corso di pittura, era una dilettante e lui l’ha considerata sempre tale e come tale voleva farla rimanere. Non gli ha permesso di prendere la patente perché sennò gli avrebbe “rubato i paesaggi”, per dire. Una prova del fatto che bisogna sempre scindere l’opera dalla persona, cosa che di questi tempi sarebbe utile».

«Però, per quanto riguarda Hopper, pur essendo – e vivendolo io – come la persona più lontana da me nella sua vita di rapporti umani ufficiali e di sociopolitica, lo considero un genio assoluto delle emozioni trasmesse. E quindi lo vivo come parte di me – conclude Mozzati – Forse Hopper è quello che non ho voluto essere, per fortuna, ma anche quello che avrei voluto essere: la capacità di fermarsi, di sospendersi, di interpretare la luce (e il suo opposto, le sue penombre) di accettare, condividere, imporsi, gustarsi i silenzi. E forse anche di amare, a modo suo. Perchè ognuno in fondo ha un suo modo di amare, anche il peggiore modo ai nostri occhi magari per lui (e per lei) non lo era».