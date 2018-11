I rettori degli atenei lombardi incontrano il Governatore

Prima uscita pubblica del nuovo rettore dell’Università dell’Insubria Angelo Tagliabue. È intervenuto al Tavolo del Comitato regionale di coordinamento delle Università lombarde (CRUL) che si è tenuto questa mattina a Palazzo Lombardia, alla presenza del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il tavolo è presieduto da Remo Morzenti Pellegrini (rettore dell’Università degli Studi di Bergamo) che lo guiderà per i prossimi due anni. L’organismo riunisce il variegato e competitivo “sistema” delle università lombarde, composto da atenei statali, non statali, generalisti, monotematici, che rappresentano oltre il 20% del sistema nazionale, uno degli assi fondamentali nella crescita economico-sociale del territorio e del Paese.

All’ordine del giorno dei lavori: il sistema universitario lombardo; le università e la proposta di Regione per il regionalismo differenziato; le competenze regionali in materia di università (diritto allo studio, edilizia universitaria, la ricerca applicata).

«Formazione, innovazione, e ricerca – ha commentato il Governatore – sono una priorità dell’agenda politica regionale per una Lombardia che si prefigge di continuare ad essere la locomotiva dell’Italia. Penso al riguardo che mettere a disposizione il know how delle nostre Università, anche e soprattutto alle piccole e medie imprese, che sono quelle che ora maggiormente necessitano di aiuto, sia fondamentale e strategico. Così come ritengo sia indispensabile evolversi sul tema dell’internazionalizzazione».

« La peculiarità e la ricchezza del sistema universitario regionale – ha sottolineato Remo Morzenti – garantiscono didattica e ricerca scientifica di riconosciuto livello internazionale. Chiave di successo è la collaborazione tra le università anche non statali, tra università e istituzioni straniere di alto profilo scientifico e tra università e mondo produttivo».

Oltre al professor Tagliabue, sono stati tre i rettori neoeletti che si sono presentati: Elio Franzini, insediatosi l’1 ottobre alla Statale di Milano, Gianni Canova insediatosi l’1 novembre allo IULM di Milano e Enrico Gherlone, Rettore Vita Salute San Raffaele , insediato l’8 novembre.