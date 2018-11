Il Salento: una terra da esplorare tutto l’anno

Stai pensando alla prossima vacanza, ma non sai ancora bene dove sia meglio orientarti? Il Salento è l’ideale, in quanto è ricco di attrattive, in grado di accontentare un po’ tutti i gusti. Si tratta di una zona meravigliosa della Puglia meridionale, che costituisce il cosiddetto tacco dello stivale italiano, circondato dal mare su ben tre lati.

É solo negli ultimi decenni che la penisola salentina ha conosciuto un certo sviluppo turistico, in quanto prima veniva concepita come una terra remota, in cui non vi erano molti servizi e strutture ricettive su cui poter fare affidamento.

Tuttavia, sono state le spiagge da cartolina, la gastronomia locale, i paesaggi mozzafiato, le acque cristalline e la cordiale ospitalità della gente del posto, a rendere tale luogo una delle mete vacanziere più ambite, non solo dagli Italiani, ma anche dagli stranieri.

Di seguito riportiamo alcune informazioni utili in merito a questo piccolo angolo di paradiso del Bel Paese, ma per avere indicazioni più precise su dove dormire ed sui servizi disponibili, è possibile visitare il sito www.salentoviaggi.it.

La penisola salentina in ogni stagione

In Salento ci sono alcuni dei litorali più belli della Puglia ed, in generale, d’Italia. Il mare, che bagna gli arenili baciati dal sole, è cristallino e trasparente, e ricorda un po’ quello delle Maldive, con fondali non troppo profondi, ma ricchi di pesci e di attrattive marine, ideali per i nuotatori esperi, ma anche per coloro che preferiscono non immergersi completamente.

Tuttavia, tale tratto della Puglia ha anche molto altro da offrire, tant’è che può essere visitato anche durante l’inverno. Del resto, il clima, in questo periodo dell’anno, è mite, perfetto per fare una passeggiata rigenerante sulla costa o per visitare i borghi più belli della penisola salentina: c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tra i più suggestivi si possono ricordare: Gallipoli, Lecce, Otranto, Novoli, Ostuni e Maduria. Gli amanti della buona tavola, inoltre, possono contare, in qualunque stagione, su ottimi ristoranti, in cui poter degustare i piatti della tradizione locale, che sono ricchi di sapori e di suggestioni passate. Infatti, è bene farseli raccontare da chi vive in questa terra e della quale conosce i prodotti e le tipiche preparazioni culinarie.

Salento on the road

Il modo migliore per andare alla scoperta del Salento è certamente quello di muoversi in auto, così da poter raggiungere con agio anche le zone più remote e da attuare soste, più o meno prolungate, a seconda delle necessità e dei luoghi da esplorare. Del resto, per gli amanti dell’avventura, è possibile abbandonare per un po’ la macchina e fare una gita in barca, una piacevole escursione piedi o a cavallo, visitare musei e pinacoteche ed ammirare i negozietti tipici, portati avanti grazie alle creazioni degli artigiani del posto.

E per dormire? Non bisogna preoccuparsi, in quanto nella penisola salentina è possibile trovare numerose soluzioni low cost, come appartamenti, stanze d’albergo o bed and breakfast pittoreschi e ricercati. L’importante è stabilire in anticipo l’itinerario di viaggio, così da riuscire a vedere quante più cose possibili, anche se bisogna dire che anche se si avessero a disposizione mesi, non si riuscirebbe ad esplorare tutto, in quanto, in ogni angolo, c’è qualcosa che vale la pena di fotografare e di ammirare.