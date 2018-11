Salta la corsa sulla Milano-Gallarate-Luino, disagi per i pendolari

Disagi sulla sulla tratta Milano-Gallarate-Luino dove, oltre alle cancellazioni programmate giornaliere, in serata hanno cancellato il treno 20318 che sarebbe dovuto partire da Milano alle 18:06. Inoltre, è stato cancellato il treno 20307 di domattina in partenza da Luino alle ore 6:19 a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

A segnalare i disagi diversi pendolari, oltre al comitato pendolari Gallarate-Milano. «Impazzire è poco» commenta furibondo Raffaele Specchia, portavoce del gruppo.