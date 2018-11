Scontro auto-scooter sullo stradone di Marchirolo

Incidente stradale alle sei e mezza del mattino sulla Statale 233, in territorio di Marchirolo.

(foto d’archivio)

Sono coinvolti uno scooter e un’auto e il sistema Areu 118 è intervenuto per soccorrere due persone ferite.Si tratta di un 21enne e di un 33enne, in codice giallo (feriti ma non sarebbero in pericolo di vita: sono stati portati a Luino).

L’area interessata occupa entrambe le corsie di marcia: potrebbero registrarsi code sulla trafficata strada verso Ponte Tresa.