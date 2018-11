Sicurezza, se ne parla al Centro sociale Spech

Si parlerà di sicurezza mercoledì 28 novembre al Centro sociale Spech di Vedano Olona.

A partire dalle 14.30 l’Amministrazione comunale, la Polizia locale e i gruppi di lavoro Controllo del vicinato saranno presenti al Centro anziani di via dei Martiri per discutere ed affrontare insieme il tema con particolare riferimento alla fascia più anziana della cittadinanza.

Tanti i temi che potranno essere affrontati, dai consigli per sentirsi più sicuri in casa, alle “dritte” per non cadere in truffe e tranelli.

Si parlerà anche della rete di controllo del vicinato che i cittadini vedanesi hanno già attivato in diverse vie del paese.