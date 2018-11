Il “Signor panettone” quest’anno sa di cioccolato rosa e di lime

Non c’è Natale senza i dolci della tradizione e anche quest’anno l’istituto alberghiero De Filippi organizza “Signor Panettone” la manifestazione per far conoscere la migliore produzione artigianale della provincia di Varese.

Sabato 1 dalle 14 alle 16.30 e domenica 2 dicembre dalle 10 alle 18.30

torna l’evento, giunto alla sua quinta edizione, ideato su iniziativa

dell’associazione “Pasticceri per la vita”.

Il panettone è un prodotto d’eccellenza del made in Italy, soprattutto

in Lombardia, e queste due giornate permettono di conoscere da vicino

le materie prime e le sue modalità di preparazione secondo le antiche

regole.

«Questa è un’occasione per far capire la differenza tra un prodotto

artigianale e quelli destinati alla grande distribuzione. Considerando

che il 90% dei prodotti dolciari per le feste viene trasferito già da

settembre nei negozi, significa che la loro produzione comincia già

dai primi mesi dell’anno – spiega il vice-presidente dell’associazione

“pasticceri per la vita” Mario Bacillieri – Oltre alla freschezza dei prodotti puntiamo agli ingredienti. Qui presento infatti un nuovo panettone con mandorle caramellate aromatizzate al lampone e una copertura fatta da mandorle tostate e cioccolato rosa: un nuovo tipo di cioccolato che si distingue dalle più conosciute varianti latte, fondente e bianco perché prodotto da una particolare fava di cacao rosa».

Alla presentazione era presente anche Alberto Magistrali della

pasticceria Manzoni che è stato premiato il 15 settembre a Milano al

concorso nazionale “panettone day” dove ha prevalso su 265

partecipanti provenienti da tutta Italia con la sua delizia allo

zenzero, lime e zafferano che presenterà proprio durante l’evento del

prossimo week-end.

«Abbiamo previsto due laboratori, uno per ogni giornata, per

illustrare il procedimento di lavorazione dei panettoni, dalla

combinazione degli ingredienti fino alla cottura finita e dove

mostriamo anche la lavorazione del cioccolato e alcuni esempi di come

poter decorare e guarnire il panettone e alcuni accorgimenti per la

presentazione in tavola il giorno di Natale – afferma il coordinatore

dell’associazione Pierluigi Brun – Abbiamo pensato anche ai bambini

poiché vogliamo mostrare attivamente anche a loro come vengono

prodotti questi cibi natalizi che tanto amano».

Quest’anno una parte del ricavato verrà devoluto alla fondazione “Il

ponte del sorriso” di Varese. «Grazie a questa iniziativa completeremo

la cucina dedicata alle mamme e ai bambini all’interno dell’ospedale

del Ponte – spiega Emanuela Crivellaro, presidente dell’associazione “Il ponte del sorriso” – La cucina è un elemento importante in un contesto come l’ospedale poiché richiama il concetto di casa. Avere la possibilità anche solo di farsi un tè o un caffè è importante per mantenere un contatto con il luogo domestico, sia per le mamme così come per i bambini che sono costretti a passare molto tempo in questa struttura. Speriamo in futuro di creare anche dei laboratori che permettano ai pazienti di mettersi in gioco, in modo da imparare a conoscere i meccanismi di costruzione dei cibi, dai semplici ingredienti fino al prodotto finito».