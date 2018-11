Solidarietà e sicurezza: in paese arrivano i City Angels

I vedanesi li hanno già notati ed incontrati in alcune occasioni, ma tra qualche giorno le giubbe rosse e il basco azzurro dei City Angels diventeranno una presenza abituale in paese. Il Comune ha infatti siglato un accordo, presentato questa mattina, per una collaborazione continuativa con l’associazione di volontariato.

Alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa, insieme al vicesindaco e assessore alla sicurezza Vincenzo Orlandino, all’assessore ai servizi alla persona Marzia Baroffio e alla responsabile dei Servizi sociali Antonietta Masullo, anche diversi volontari e il fondatore dei City Angels, Mario Furlan.

L’accordo prevede la presenza dei volontari in paese in alcuni giorni della settimana, in alternanza con il gruppo che si occupa di educativa di strada, ma anche un presidio fisso dei City Angels in occasione di feste e manifestazioni.

Per l’associazione, già presente nei centri più importanti della provincia di Varese, dal capolugo a Busto a Gallarate, è il primo accordo di questo genere firmato con un piccolo comune.

“Si tratta di un accordo molto importante per la nostra amministrazione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione – ha detto Vincenzo Orlandino – soprattutto riguardo a fenomeni di potenziale disagio e degrado a livello sociale. Il loro lavoro sarà un lavoro di volontariato sul territorio, avvicinando persone o gruppi che possano essere in difficoltà per sensibilizzarle su eventuali azioni da svolgere per prevenire o risolvere il problema. Il loro lavoro più che sulla sicurezza sarà un lavoro di prevenzione per evitare che queste situazioni diventino un problema. L’obiettivo è quello di un lavoro a lungo termine con l’attenzione e la competenza che l’associazione ha maturato in questi anni».

«Avendo già avuto modo di collaborare con loro abbiamo visto che si tratta di una presenza molto positiva e rassicurante per i cittadini – ha spiegato l’assessore Marzia Baroffio – Vedano Olona non è un paese problematico, ma una presenza come quella dei City Angels, oltre a rappresentare un importante presidio che si aggiunge ad altre iniziative di prevenzione e controllo del territorio, è un valore aggiunto e un bel messaggio per i cittadini».

«Siano molto felici di collaborare con il Comune di Vedano Olona – hanno aggiunto Mario Furlan e Andrea Menegotto, che sarà il coordinatore dell’attività su Vedano Olona – Noi siamo e restiamo volontari, ma la nostra presenza integra altre azioni che sono state avviate sul territorio, ad esempio il controllo di vicinato. Noi faremo la stessa cosa ma in modo dinamico, girando per il paese per intercettare soprattutto situazioni di bisogno o disagio sociale, ma anche con una presenza ben riconoscibile che può scoraggiare la nascita di situazioni critiche sul piano della sicurezza».

Grazie all’accordo i City Angels, saranno anche presenti con un presidio fisso in occasione di feste e manifestazioni pubbliche: «Un disponibilità importante – ha spiegato Orlandino – dal momento che le nuove norme prevedono che non possano più essere impiegati i volontari della Protezione civile quale presidio nelle manifestazioni pubbliche. La presenza dei City Angels ci permetterà di ottemperare ai regolamenti sulla sicurezza in queste occasioni».

L’accordo siglato durerà un anno e potrà essere poi ridiscusso e riconfermato.