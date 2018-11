Un circolo per tre: il Pd conferma Rossella Iorio

Conferme e novità per il Circolo Pd di Samarate, che aggrega anche Ferno e Lonate Pozzolo. Con le elezioni di circolo svoltesi la scorsa domenica 18 novembre 2018, Rossella Iorio è stata rieletta all’unanimità alla guida del circolo allargato.

«Necessario dare continuità a Samarate in vista delle amministrative anticipate al 2019. Una conferma che vede l’entusiasmo e il sostegno anche dei circoli di Ferno e Lonate Pozzolo, accorpati a Samarate. L’accorpamento ha portato ad un direttivo rappresentativo delle diverse realtà territoriali e che cercherà di far leva sulle sinergie naturali derivanti dall’appartenenza ad un territorio con caratteristiche omogenee».

I componenti del direttivo, oltre alla conferma di Cristiana Zocchi, Loris Acco, Elisa Zocchi e Alessandro Ferrazzi, vedono l’ingresso di Ilaria Ceriani, Giacomo Buonanno, Massimo Regalia e Adriana Reghenaz, rappresentativi dei tre circoli.

«La segreteria è onorata di ricoprire questo ruolo in un momento così importante per il Partito Democratico, sarà necessario continuare a lavorare come fatto negli anni passati per garantire nuovo slancio ai circoli accorpati».