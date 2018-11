Vergiatese ko nel big match, il Morazzone non sbaglia

Grandi emozioni anche nella decima giornata di Promozione, con il Muggiò che vince a Vergiate e rimane al comando del girone. In Prima Categoria invece finisce con un 1-1 la sfida d’alta classifica tra la capolista Vanzaghellese e la Valceresio.

PROMOZIONE

Basta una rete al Muggiò per portarsi a casa la vittoria da Vergiate al termine di una gara tosta e decisa dagli episodi. I brianzoli rimangono così al primo posto salendo a quota 22 punti ma alle spalle, staccati di una sola lunghezza, hanno due inseguitrici. Si tratta della Rhodense, che passa 1-0 a Uboldo, e del Morazzone, corsaro 2-1 a Lentate sul Seveso. La Guanzatese – che deve recuperare una gara e potenzialmente potrebbe agganciare il Muggiò – supera il Fagnano 1-0, mentre frena la Besnatese che impatta con un pirotecnico 4-4 contro la Base 96. Larga vittoria per l’Olimpia, capace di rifilare un pesante 5-2 all’Fbc Saronno, il Gavirate invece non va oltre l’1-1 contro il Cob 91. Importante successo per l’Universal Solaro 1-0 contro il Meda.

CLASSIFICA: Muggiò 22; Morazzone, Rhodense 21; Guanzatese 19; Besnatese 18; Vergiatese, Olimpia 17; Cob 91 15; Meda 12; Gavirate 11; Universal Solaro 9; Fbc Saronno, Fagnano, Lentatese 7; Uboldese 6.

PRIMA CATEGORIA

Finisce con un pareggio (1-1) la sfida di alta classifica tra la capolista Vanzaghellese e la Valceresio, seconda in graduatoria. Nelle zone nobili cade il Cas Sacconago, sconfitto 4-2 in casa dall’Arsaghese, l’Aurora Cantalupo pareggia 1-1 contro il San Marco mentre risale posizioni il Gorla Maggiore grazie al successo 3-1 in casa dell’Antoniana. Ritrova il sorriso la Solbiatese Insubria grazie al successo 5-2 sul campo del Luino, il Tradate regola 2-1 il Brebbia così come l’Union Tre Valli, con lo stesso risultato, ha la meglio sul Cantello Belfortese. La Folgore Legnano vince 21 sull’Ispra.