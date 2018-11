Tre visite guidate per scoprire e capire il nuovo altare della Basilica di Gallarate

Ha fatto discutere – e sta ancora facendo discutere – moltissimo, il nuovo altare della Basilica di Santa Maria Assunta a Gallarate. E ora il Fai Giovani offre un’occasione per avvicinarsi, capirlo meglio, giudicarlo con più strumenti.

Domenica 25 novembre e domenica 2 e 9 dicembre 2018 dalle 15.30 alle 17.30 i ragazzi del FAI giovani Seprio raccontano i nuovi poli liturgici – altare, mensa e ambone – della Basilica di Gallarate, realizzati in occasione della più ampia campagna di restauro che ha interessato l’intero edificio.

L’iniziativa, nata dalla necessità di raccontare e far capire un’opera tanto discussa quanto significativa, vede coinvolti i giovani volontari del FAI – Fondo Ambiente Italiano affiancati e sostenuti dall’importante e preziosa collaborazione con il Maga, la Parrocchia di Santa Maria Assunta e la Pro Loco di Gallarate.

I tre momenti di visita sono pensati per cercare di dare risposta alle tante domande che nascono dalla visione di un complesso scultoreo di così immediato impatto emotivo ma di difficile comprensione entro il contesto in cui è inserito. Lo scopo del FAI giovani Seprio è dunque l’invito all’ascolto e al dialogo come strumento per la comprensione di un’opera che da subito ha creato scalpore.

«L’invito è a pensare e ragionare sullo studio e sul senso profondo della ricerca dell’artista di fama mondiale Claudio Parmiggiani che, nello stesso contesto, ha firmato oltre all’altare anche l’ambone e la pavimentazione presbiteriale».

L’ingresso e le visite sono ad accesso libero. Per ulteriori informazioni: Facebook Fai Giovani – Seprio ; Instagram faigiovaniseprio; mail seprio@faigiovani.fondoambiente.it info@museomaga.it