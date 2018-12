Al Sacro Monte, con le luci, il miracolo di Natale

Già è meravigliosa solo l’idea del borgo del sacro Monte illuminato in maniera speciale a Natale, ma che questo sia frutto di un incontro tra tutti gli esercenti e una nutrita rappresentanza dei residenti prende il profumo del miracolo di Natale, la suggestiva iniziativa dell’8 dicembre, che aprirà la serie degli eventi natalizi che si terrà nella frazione varesina di Santa Maria del Monte.

«L’evento quest’anno sarà semplice, perchè è arrivato cammin facendo – spiega Riccardo Santinon, titolare con il fratello Christian di Al Borducan – Ci siamo detti ma perchè non facciamo noi qualcosa per Natale qui? Anche se ci siamo resi conto che non avevamo molto tempo per organizzare qualcosa in grande, ci siamo visti per un aperitivo ed è nata l’idea del panettone offerto ai clienti, per gli auguri di natale e della locandina di Invito. Poi si sono aggiunti dei residenti, che ci hanno espresso la volontà di fare l’albero illuminato nel borgo. A quel punto abbiamo detto “facciamo le cose insieme”: le persone possono venire su, vedere l’accensione delle nostre luci e dell’albero, gli offriamo il panettone. E così è andata»

A partecipare sono tutti i locali del Sacro Monte, nessuno escluso, insieme all’unico locale ubicato al Campo dei Fiori: una lista limitata ma conosciutissima. Si tratta della Location Camponovo, del Convivio, del Ristorante Milano, del ristorante Il Ceppo, del ristorante Montorfano, del Bar Pineta, del Ristorante albergo Sacro Monte, del love Restaurant Al Borducan, dell’hotel Ristorante Colonne, dell’osteria Irma al campo dei fiori, dell’emporio del sacro Monte. E già questa è una straordinaria notizia, un vero regalo: chi conosce il borgo sa che una iniziativa unitaria non si ricorda dalla notte dei tempi.

Ma poi, l’occasione è suggestiva di per sè, anche nella sua semplicità: l’accensione dell’albero, che sarà allestito in cima alla via Sacra, tra il ristorante Montorfano, il ristorante Milano e il Convivio, mentre nello stesso momento (le 17.30, per la cronaca) tutti i locali aderenti simultaneamente accendono le luci natalizie dei loro locali dentro e fuori. Con una condivisione in più per chi sarà salito al sacro Monte per l’accensione: una fetta di panettone per chi passa dai loro locali, in una sorta di “open panettone” dalle 16.30 alle 18.30.

Una bella e intima “cerimonia di apertura” del Natale del Borgo, che sarà costellato da eventi culturali e religiosi, oltre che dall’accoglienza dei locali che non chiudono mai e dalle aperture straordinarie della funicolare. E galeotto fu un gruppo Whatsapp, pensato da Silvio Battiston, chef rinomatissimo in Italia, da diversi anni patron del Colonne, hotel di Charme e ristorante. E’ stato lui a proporre questo pratico mezzo per mettersi tutti in contatto, e su questo gruppo è partita l’idea del Natale, coinvolgendo tutti, ma proprio tutti, gli esercent.

«Già il fatto che il Sacro Monte abbia coinvolto il Campo dei Fiori mi ha fatto molto piacere – commenta infatti Laura Orlandi, titolare con il marito dell’osteria alla pensione Irma – Perchè finora si sono sempre considerate come entità separate, e invece abbiamo molto in comune: innanzitutto per le difficoltà che si hanno per approvvigionamenti».

La Orlandi, la più “separata” di tutti, respira invece con entusiasmo questa nuova “aria” nelle frazioni montane di Varese: «C’è un bellissimo clima: dal primo incontro non sono mancati momenti di condivisione, pareri, scambio di informazioni. La locandina l’abbiamo fatta noi, tutti insieme. Secondo me, ora, tra gli esercenti siamo un esempio in Italia».

In ogni caso, questo sembra evidentemente solo il primo passo: «Anche perchè da febbraio ci organizziamo per l’anno prossimo..» ci scherza su, o forse no, Santinon «Saremo felici di accogliere nell’organizzazione sponsor e amanti del sacro Monte, per pensare già alla bellissima edizione 2019».

TANTI MOTIVI PER ANDARE AL SACRO MONTE A NATALE

Le luci di Natale, i locali aperti, la funicolare in funzione per tutte le vacanze (tutti i giorni dalle 10 alle 18, per la cronaca) e, prima tutti i sabati e le domeniche, comprese quelle dell’8-9 dicembre: solo questi motivi potrebbero bastare per una visita invernale al sacro Monte. Ma, in realtà, sono molti gli eventi che vale la pena di seguire, magari fermandosi poi al borgo per la merenda o la cena… Ecco gli eventi programmati.

LA BOTTEGA DELL’ARTE – IL PRESEPE DI ARCADIO LOBATO

SABATO 8 DICEMBRE E DOMENICA 9 DICEMBRE 2018, alle ore 15.30

presso il Museo Baroffio e del Santuario si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri per bambini e famiglie “Parole e Immagini per crescere”: La bottega dell’arte, il presepe di Arcadio Lobato. Atelier per bambini e adulti. Costo: 8 € cad. / 20 € ingresso famiglia (2 adulti e 2 bambini) Prenotazione obbligatoria per l’incontro-atelier. LEGGI L’ARTICOLO

SABATO 8 DICEMBRE ORE 17.30

Luci di Natale al Sacro Monte

Accensione dell’albero al sacro Monte, in cima alla via Sacra, tra i ristoranti Milano e Montorfano e il ristoro Convivio. Tutti gli esercenti invitano a visitare i locali, che accenderanno nello stesso momento i loro addobbi: dalle 16.30 alle 18.30 offriranno il panettone a chi andrà a far loro visita.

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018, ore 15.00

IN VIAGGIO CON I RE MAGI – IL DONO.

Rappresentazione teatrale itinerante per le vie del borgo. Quest’anno la processione dei Re Magi, interpretati dagli attori Michele Todisco, Andrea Minidio e Marco Odorico, farà “tappa” anche al Sacro Monte di Varese, dove avranno luogo improvvisazioni teatrali, musica e piccole messe in scena. Al termine del percorso sarà possibile consegnare ai Re Magi alcuni “doni”, che saranno destinati ai più bisognosi.

Partenza alle ore 15.00, presso la stazione a monte della funicolare, partecipazione libera e gratuita. Al termine dell’evento il Ristorante Sacro Monte offrirà un rinfresco caldo ai partecipanti.

Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018, ore 15.30

Centro Espositivo Macchi alla Prima Cappella

LA SANTITA’ DI PAOLO VI ESPRESSA NELL’OPERA DI FLORIANO BODINI

Riflessione e commento di Mons. Erminio Villa, già parroco di S. Maria del Monte, sull’opera di Floriano Bodini per papa Paolo VI. All’incontro interverrà anche il sig. Dino Mariani della Fonderia Battaglia, che racconterà le curiosità che stanno dietro al lavoro di realizzazione dell’opera. Ingresso libero e gratuito. Per informazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206

MERCOLEDI’ 26 DICEMBRE 2018, ore 11.00

VETRI APERTI ALLA TERZA CAPPELLA

Visita guidata a vetri aperti alla Terza Cappella, dedicata al mistero della Natività. Eccezionalmente per il periodo natalizio sarà possibile ammirare le statue e gli affreschi dell’interno senza l’ostacolo del riflesso della luce sui vetri: un vero e proprio presepe seicentesco per vivere appieno il periodo natalizio. Costo: 5 € cad. Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206

GIOVEDI’ 27 DICEMBRE 2018, ore 20.30

FIACCOLATA SERALE DI FINE ANNO

Fiaccolata serale organizzata della Parrocchia di Santa Maria del Monte in collaborazione con il Gruppo Alpini di Varese. In conclusione il Gruppo Alpini di Varese offrirà in Piazzetta Paolo VI a tutti i presenti vin brulè e tè, il tutto accompagnato da canti corali. Ritrovo: ore 20.30 presso la Prima Cappella all’ingresso della Via Sacra La partecipazione è libera e gratuita.

SABATO 29 DICEMBRE 2018, ORE 14.30

UN BORGO D’INVERNO

Passeggiata guidata tra le vie del borgo di Santa Maria del Monte per scoprire gli angoli più suggestivi del paese: dalla stazione della funicolare, al lavatoio e alle strette stradine che conducono alla chiesa. A seguire, visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, eccezionalmente aperta al pubblico, per scoprire l’eclettica figura e la raccolta internazionale di opere di Lodovico Pogliaghi. Ritrovo: ore 14.30 presso la stazione a monte della funicolare. Costo: 10 € cad. (comprensivo di visita guidata ed ingresso). Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206

DOMENICA 30 DICEMBRE 2018, ore 15.30

FACCIA A FACCIA CON L’ARTE: LA STELLA, I PASTORI, LA GROTTA

Museo Baroffio e del Santuario

Mille modi e tecniche per rappresentare la Natività. Visita speciale per bambini dai 5 agli 11 anni per scoprire il racconto del Natale nell’arte, non solo attraverso le opere della collezione Baroffio, ma anche con le illustrazioni eccezionalmente esposte di Arcadio Lobato – noto illustratore per bambini di fama internazionale – eccezionalmente esposte in museo dall’8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Costo: 5 € cad. (singolo); 16 € a famiglia (2 adulti + 2 bambini) Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206

SABATO 5 GENNAIO 2019, ORE 14.30

SACRO MONTE D’INVERNO

Salita a piedi guidata lungo il Viale delle Cappelle per apprezzare il complesso monumentale seicentesco, patrimonio mondiale dell’Umanità ed ammirare il panorama circostante nella sua veste invernale. A seguire, visita guidata alla Casa Museo Pogliaghi, eccezionalmente aperta al pubblico, per scoprire l’eclettica figura e la raccolta internazionale di opere di Lodovico Pogliaghi. Ritrovo: ore 14.30 alla Prima Cappella all’ingresso della Via Sacra Costo: 10 € cad. (comprensivo di visita guidata ed ingresso) Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni: info@sacromontedivarese.it – 366 4774873 – 328 8377206

DOMENICA 6 GENNAIO 2019, ORE 18.00

CONCERTO DELL’EPIFANIA – IL CORO SINE NOMINE AL SACRO MONTE DI VARESE

Concerto dell’Epifania al Santuario di Santa Maria del Monte sopra Varese, organizzato come tutti gli anni dal Comune di Varese: il Coro da Camera Sine Nomine Città di Varese si esibirà diretto dal Maestro Giuseppe Reggiori che lo ha fondato nel 1990. Partecipazione libera e gratuita

MOSTRE

CENTRO ESPOSITIVO MACCHI alla Prima Cappella

DA SABATO 8 DICEMBRE 2018 A DOMENICA 6 GENNAIO 2019

Mostra PAOLO VI: UN APOSTOLO INSTANCABILE, UN SANTO PAPA

La mostra, allestita presso i tre piani del Centro Espositivo, vuole testimoniare l’amore di Papa Montini per l’arte attraverso un riallestimento di opere, alcune mai esposte prima, facenti parte della collezione permanente del suo segretario personale, Mons. Pasquale Macchi, e da quest’ultimo lasciate in eredità alla Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese. Aperta fino al 6 gennaio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 16.00, osservando i seguenti giorni di apertura: sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018, mercoledì 26 dicembre 2018; da sabato 29 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 tutti i sabati e le domeniche. Ingresso: gratuito.

DA SABATO 8 DICEMBRE 2018 A DOMENICA 6 GENNAIO 2019

Museo Baroffio e del Santuario

ARCADIO LOBATO E LE ILLUSTRAZIONI DI NATALE

Esposizione delle opere di Arcadio Lobato, illustratore spagnolo per l’infanzia noto a livello internazionale. Le illustrazione dell’artista prenderanno temporaneamente il posto di alcune opere della collezione Baroffio per narrare in modo suggestivo il Natale. Costo: biglietto d’ingresso al Museo Baroffio 5 € intero/ 3 € ridotto

DA SABATO 8 dicembre 2018 A DOMENICA 6 GENNAIO 2019

Chiesa dell’Annunciata – Piazzetta Paolo VI

MOSTRA DI PRESEPI

Mostra di Presepi, che come ogni anno la Parrocchia di Santa Maria del Monte in partenariato con il Comune di Varese organizza per il periodo natalizio presso la Chiesa dell’Annunciata alle spalle del Santuario di Santa Maria del Monte in piazzetta Paolo VI. La mostra osserverà i seguenti giorni e orari di apertura: sabato 8, 15 e 22 dicembre 2018 dalle 10.00 alle 16.00; domenica 9, 16 e 23 dicembre 2018 dalle 10.00 alle 16.00; da mercoledì 26 a domenica 30 dicembre 2018 dalle 10.00 alle 16.00; da martedì 1 a domenica 6 gennaio 2019 dalle 10.00 alle 16.00.