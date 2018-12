Un presepe d’artista, tutto da imparare, al museo Baroffio

Sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018, alle 15.30 presso il Museo Baroffio e del Santuario si terrà il secondo appuntamento del ciclo di incontri per bambini e famiglie “Parole e Immagini per crescere“: La bottega dell’arte, il presepe di Arcadio Lobato – Atelier per bambini e adulti.

Galleria fotografica L'atelier d'artista di Arcadio Lobato 3 di 3

In tale occasione Arcadio Lobato aprirà la sua bottega d’arte all’interno del Museo Baroffio.

L’illustratore per l’infanzia di fama internazionale porterà eccezionalmente le sue opere al Sacro Monte di Varese. Circondati dalle immagini di Natale, dipingerà una tela davanti al pubblico, con la partecipazione attiva di bambini e adulti che potranno vivere l’esperienza di garzoni, guidati dal maestro come in un’antica bottega rinascimentale.

Arcadio Lobato – illustratore, scrittore e docente artistico, premiato dal Ministero di Cultura di Spagna, dalla Biennale Internazionale di Bratislava e dalla Fiera di Bologna – nel 1989 ha vinto il Premio Europeo dell’Album Illustrato dell’Università di Padova. Il suo primo album “La valle nella nebbia” è stato incluso nella lista dei trenta libri illustrati più importanti del ventesimo secolo.

Arcadio Lobato con le sue opere.

La prenotazione per per l’incontro atelier con l’artista è obbligatoria: per info www.sacromontedivarese.it

Le opere dell’artista rimarranno poi allestite presso il Museo Baroffio fino al 6 gennaio 2019 in una mostra straordinaria , visitabile durante i giorni e gli orari di apertura del periodo natalizio (Costo : 8 € a persona / 20 € ingresso per famiglia, 2 adulti e 2 bambini)