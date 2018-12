Al Tempio Civico torna il Gesù Bambino africano

Il vicesindaco Isabella Tovaglieri parteciperà domani, 21 dicembre, alle ore 10.30, all’inaugurazione del presepe del Tempio Civico organizzata da JCI Varese e dal Comitato dagli Amici del Tempio civico.

Come da tradizione avviata da Angioletto Castiglioni, il presepe si caratterizza per la presenza di un Gesù Bambino africano e di un particolare sfondo composto da fotografie di persone che hanno speso la loro vita per la pace, tra cui appunto l’ “angelo custode” del tempio, Angioletto Castiglioni.

Saranno presenti anche i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Paritario Maria Immacolata i quali porteranno dei pensieri sulla Pace in linea con la campagna “Peace Is Possible” di JCI Varese.

“Per raggiungere la Pace bisogna guardarsi intorno, guardare la propria città, la propria famiglia e dentro se stessi, quindi riflettere su cosa in pratica possiamo fare, partendo dal piccolo, affinché la Pace sia Possibile – spiega il Presidente Nazionale di JCI Italy Roberto Felli – Questo invito a riflettere non è rivolto solo ai ragazzi che parteciperanno venerdì alla posa del Bambin Gesù Nero, ma anche a tutte le famiglie e a tutta la comunità: spendete un po’ del vostro tempo, questo Natale, per riflettere”.