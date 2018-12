Alberto Fortis incontra i fan a Varese Dischi

Alberto Fortis incontra i fan al negozio Varese Dischi di Varese. L’appuntamento è per sabato 15 dicembre, alle 18 in Galleria Manzoni: sarà l’occasione per conoscere il suo ultimo progetto discografico, ovvero la riedizione del primo disco: “Canto passato e futuro” uscito in occasione dei suoi 40 anni di carriera.