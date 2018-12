Area Giovani chiude il 2018 con un aperitivo con Daniele Cassioli

L’Associazione Culturale Area Giovani di Castellanza, dopo un anno ricco di soddisfazioni, organizza un evento per concludere il 2018 insieme. Gli eventi, organizzati a partire dal mese di febbraio, hanno trattato tematiche di forte interesse sociale, senza tralasciare l’attualità delle stesse, partendo dall’incontro esplicativo della nuova legge elettorale, proposto in collaborazione con il Comune di Castellanza.

Non secondi, in termine di pubblico e di significatività dei contenuti, sono stati gli incontri sul valore sociale ed educativo dello sport e il recente appuntamento avente come tema centrale l’utilizzo delle droghe e le sue conseguenze, a partire dall’esperienza di Giorgia Benusiglio. Tra le figure di rilievo del mondo sportivo, ospiti della serata svoltasi lo scorso maggio, è spiccata la figura di Daniele Cassioli, atleta paralimpico pluricampione mondiale di sci nautico e vero trascinatore del pubblico, affascinato dalla sua storia.

Proprio con lui Area Giovani propone l’evento di Domenica, un’apericena in vista del Natale e della conclusione dell’anno. Sarà l’occasione per uno scambio di auguri e per trascorrere una serata insieme ai ragazzi dell’Associazione. «Siamo molto contenti e soddisfatti dei risultati raggiunti quest’anno – commenta il Presidente Alessio Gasparoli – Il numero di soci è in continuo aumento e questo testimonia la bontà del progetto. Il proposito per il nuovo anno è di riuscire a coinvolgere altri ragazzi e ragazze all’interno dell’Associazione per poter proseguire con nuovi stimoli nel solco del cammino intrapreso».

Daniele Cassioli sarà l’ospite d’onore dell’iniziativa, patrocinata dal Comune di Castellanza, durante la quale presenterà il libro autobiografico “Il vento contro”, recentemente pubblicato, e trascorrerà la serata con gli ospiti presenti. L’evento si svolgerà Domenica 16 dicembre a partire dalle 19.30 presso il Caffè Club, in via F.lli Cairoli 16 a Castellanza. Sarà possibile partecipare all’apericena, che prevede una quota che in parte sarà destinata a sostenere la realizzazione di altre iniziative culturali dell’Associazione. Durante la serata si terrà inoltre una tombolata caratterizzata da ricchi premi.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile contattare direttamente gli organizzatori inviando un’email al seguente indirizzo: areagiovanicastellanza@gmail.com.