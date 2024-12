Gender Pay Gap: alla Liuc di Castellanza strategie per colmare il divario di genere

Il prossimo 16 dicembre, alle ore 17:30 presso l’Auditorium della Liuc a Castellanza si terrà l’evento “Parità di retribuzione, parità di opportunità: Strategie e strumenti per colmare il divario di genere”, organizzato dal Comitato Pari Opportunità della LIUC e dal Women Empowerment Club.

L’iniziativa affronterà il Gender Pay Gap, fenomeno che vede le donne guadagnare meno degli uomini a parità di ruolo. Nel 2023, nell’UE, le donne hanno guadagnato in media 0,87 euro per ogni euro percepito dagli uomini. Il Global Gender Gap Report 2024 posiziona l’Italia all’87° posto su 146 paesi, in peggioramento rispetto al 2022.

Il dibattito esplorerà le cause della disparità, tra cui stereotipi di genere, differenze nei percorsi professionali e strutture aziendali che perpetuano le disuguaglianze. Si discuteranno anche le strategie aziendali e l’impatto della nuova direttiva sulla trasparenza retributiva, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete per promuovere la parità di genere.