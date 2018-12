Besnate inaugura la sua “terrazza sulle Alpi”

Besnate inaugura ufficialmente la sua “Terrazza sulle Alpi”.

È fissata per domenica alle 12 la cerimonia di taglio del nastro dello spazio di Piazza Santa Maria al Castello, che a partire dalla fine estate è stata rinnovata per essere sempre più luogo di ritrovo e manifestazioni (anche se rimane lo spazio per il parcheggio).

A questo punto, non resta che sperare nel bel tempo e in una bella vista sull’orizzonte: la Terrazza sulle Alpi si chiama così proprio perché lo sguardo libero da ostacoli consente dalla piazza rialzata di ammirare la cerchia alpina.