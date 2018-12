Bienate, Nuova Fiamme Oro e Lonate Ceppino: vittorie per il primo posto

Basta l’1-0 per il Bienate Magnago e la Nuova Fiamme Oro Ferno per rimanere al comando del Girone Z di Seconda Categoria. Nel Girone Z invece il Lonate Ceppino sfrutta la sconfitta del San Michele per allungare, mentre in Terza Categoria la Malnatese pareggia e si fa raggiungere dalla Jeraghese.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE M

Vincono tutte in testa al girone: il Bienate Magnago batte 1-0 il Beata Giuliana e continua a condividere la vetta con la Nuova Fiamme Oro Ferno, vittoriosa 1-0 sul Lonate Pozzolo. Ok anche la Crennese Gallaratese grazie al 3-2 sulla Borsanese e l’Olgiatese, 2-0 a Gorla Minore. Frena ancora la Pro Juventute, 1-1 sul campo dell’Airoldi, riprende terreno l’Arnate grazie al 4-3 sulla Rescaldinese. Successo anche per la Virtus Cantalupo, 3-1 sul Samarate, il Kolbe cade invece 2-0 a Canegrate.

CLASSIFICA: Bienate Magnago, Nuova Fiamme Oro Ferno 32; Crennese Gallaratese 31; Olgiatese 30; Pro Juventute 27; Lonate Pozzolo 26; Beata Giuliana 21; Gorla Minore 20; Arnate 17; Airoldi 15; Canegrate, Borsanese 14; Kolbe 11; Virtus Cantalupo 10; Rescaldinese 7; Samarate 6.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE Z

Il Lonate Ceppino batte 2-1 il Caravate e allunga in vetta, sfruttando la sconfitta del San Michele, trafitto 1-0 in casa dalla Sommese. I varesini vengono raggiunti al secondo posto dal Bosto, che rifila un 6-2 al San Luigi Albizzate, e dalla Cuassese, vittoriosa 3-1 a Sumirago. Si affaccia nelle zone alte della classifica anche il Ceresium Bisustum vincendo 4-2 contro la Calcinatese. Riprendono terreno in classifica anche il Buguggiate, battendo 4-1 la Ternatese, e il Cairate che passa 1-0 a Induno sull’Aurora. Colpo salvezza per la Lavena Tresiana, 3-1 sul Laveno Mombello.

CLASSIFICA: Lonate Ceppino 33; Bosto, San Michele, Cuassese 29; Sommese 26; Ceresium Bisustum 24; Caravate, Buguggiate 20; Laveno Mombello 18; Calcinatese, Cairate 16; Ternatese 13; Lavena Tresiana 10; Sumirago, Aurora Induno 9; San Luigi Albizzate 6.

TERZA CATEGORIA

L’Angerese batte 1-0 il Coarezza, la Malnatese non va oltre lo 0-0 interno contro il Casbeno e la Jeraghese aggancia i bianconeri al primo posto grazie al successo 3-0 a Bodio Lomnago contro il Don Bosco. Nelle zone alte della classifica vincono la Pro Cittiglio, 1-0 sul campo della Casport, e la France Sport, 3-0 all’Olona. Poker serviti per la Casmo, 4-1 contro il Fulcro Travedona, e l’Eagles, 4-2 a Rancio. Larga vittoria anche per la Valcuviana: 5-3 sul Molde.