Caronnese rimontata a Scanzorosciate

Se il risultato sul campo ha il sapore amaro della rimonta subita, la Caronnese può comunque essere contenta dell’1-1 di Scanzorosciate, un punto che permette ai rossoblu di staccare Pro Sesto e Rezzato e rimanere da soli al terzo posto.

Un gol per tempo hanno caratterizzato il pareggio sul campo dello Scanzorosciate: vantaggio ospite al 44’ della prima frazione con Pittarello, pareggio al 39’ della ripresa con l’inzuccata vincente di Zambelli per i giallorossi bergamaschi.

In classifica la Caronnese rimane da sola al terzo posto, sfruttando le sconfitta del Rezzato, 2-0 nel big match in casa del Mantova, e della Pro Sesto, trafitta 2-0 in casa del Pontisola.

Sugli altri campi, il Como ha superato 1-0 il Caravaggio, colpo esterno della Virtus Bergamo a Ciserano, mentre l’Olginatese ha perso ancora, sconfitta 3-0 in casa dal Villafranca.