Una corsa per (quasi) 150: i candidati delle elezioni a Samarate si presentano

Sarà una corsa da quasi 150 nomi, tra aspiranti sindaci e candidati consiglieri: è questo il quadro delle elezioni 2024 a Samarate, con cinque coalizioni e nove liste attese ai blocchi di partenza.

Tra venerdì e sabato a mezzogiorno è prevista la consegna formale delle liste in Comune, atto burocratico ma anche scadenza precisa: les jeux sont faits, la pallina inizia a girare e il responso sarà dalle urne del 9 giugno.

E nel frattempo iniziano anche gli appuntamenti di presentazione pubblica dei candidati, dopo i primi annunci e i primi incontri riservati alla stampa nelle scorse settimane. Si parte proprio questo weekend, con i diversi candidati (cinque, salvo sorprese) e le liste (dovrebbero essere nove).

Venerdì sera in piazza, alle 18, si presenta la coalizione di Alessandro Ferrazzi: con lui la lista di sedici nomi del Pd, quella di Samarate Città Viva e la novità 2024, la lista Giovamenti, impostata come gruppo “generazionale” degli under 30.

Sabato mattina alle 10, in villa Montevecchio, Enrico Puricelli presenta il suo programma, insieme a Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che hanno presentato le loro liste di nomi già nelle ultime settimane. La presentazione pubblica delle liste avverrà invece più avanti.

Presentazione prevista invece per settimana prossima per Alessandro Cenci: dopo la prima conferenza stampa qualche settimana fa, appuntamento venerdì 17 maggio alle 19.

Alessio Sozzi, del Movimento 5 Stelle, ha ufficializzato la sua candidatura durante un appuntamento pubblico, il convegno sui temi ambientali un mese fa. La presentazione del gruppo dovrebbe avvenire sabato 18 maggio, ma si attende la conferma.

Ancora attesa invece una data per Luca Macchi, ex forzista che si candida con la lista Samarate al Centro, richiamandosi alla collocazione moderata (me ha con sé anche leghisti “vecchia guardia” noti).

I candidati alle elezioni 2024 a Samarate

Dicevamo di quasi centocinquanta candidati, quasi un samaratese ogni cento. Perché?

Il conto è questo: cinque sono i candidati sindaco.

Sedici sono in nomi in ognuna delle nove liste: se fossero al completo, sarebbero 144 nomi.

In tutto cinque più 144 nomi: 149.

In realtà non tutte le liste dovrebbero essere con sedici nomi, quindi si può immaginare che il conto finale arriverà intorno ai 140 nomi.