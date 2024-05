La lista del Partito Democratico per le Elezioni Comunali 2024, “tra storia e rinnovamento”

«Lo ammetto: sono un po’ orgoglioso nel presentare la lista del Partito Democratico per le prossime elezioni amministrative di Samarate, lista che sosterrà il candidato sindaco Alessandro Ferrazzi.

Certo, non posso dire che siamo riusciti a presentare una lista esaustiva di ogni segmento della società, ma oserei dire che è stato fatto un buon lavoro, unendo l’esperienza amministrativa patrimonio del Partito Democratico ad una buona iniezione di volti nuovi e rappresentativi di realtà importanti».

«Mi sembra di poter dire che questa lista è composta da persone non solo serie ma soprattutto impegnate nella vita della città, o che comunque la conoscono molto bene; è poi una lista rispettosa delle diverse culture che costituiscono il Partito Democratico, ed è una lista aperta anche a persone non tesserate che vogliono portare il loro contributo».

«È presente in modo consistente il mondo produttivo, sia come lavoro dipendente che come lavoro autonomo. Abbiamo persone rappresentative delle diverse realtà giovanili impegnate, e non abbiamo certo dimenticato il mondo della scuola. Un occhio di riguardo anche alle realtà dello sport e della cultura, e non potevano certo mancare nomi del volontariato. Il tutto integrato da alcune persone che hanno già svolto in passato un impegno amministrativo. Dulcis in fundo, vogliamo sottolineare che abbiamo avuto un occhio di riguardo per il mondo spesso non valorizzato delle casalinghe e dei pensionati, così come credo sia significativo che almeno un terzo dei candidati sia laureato».

«Già il fatto che sia stata scelta una capolista donna sta a significare come per il Partito Democratico sia importante il ruolo che figure femminili preparate dovranno assumere con la nuova amministrazione. E’ ovviamente prematuro parlare di una possibile squadra di Giunta, ma anticipiamo però due cose: la prima è che già da questa rosa di nomi potrebbero uscire persone pronte ad assumersi responsabilità di governo della città; la seconda è che abbiamo già la disponibilità di altre persone a ricoprire ruoli in una eventuale Giunta, persone che mettendosi a disposizione a tempo pieno in settori specifici vogliono portare la loro esperienza maturata sia in campo lavorativo che in campo amministrativo».

Va notato che nelle file di Ferrazzi c’è anche una lista “generazionale”, che raccoglie ragazzi e ragazze under 30.

Chi sono i candidati del Pd a Samarate per Alessandro Ferrazzi?

Eccoli, nell’ordine in cui verranno presentati ufficialmente in Comune: Zocchi Cristiana, Macchi Edoardo Giacomo Maria, Acco Loris, Artuso Leonardo, Broglia Sergio, Callegher Antonio, Caoduro Alessandro, Fardin Pamela, Foscheri Maria Concetta, Garavello Angelo, Petrosino Vincenzo, Provani Mattia, Resmini Gianluca, Sozzi Consuelo, Todisco Maria Pia, Zaffanella Elide.