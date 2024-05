Ecco la squadra dei candidati di Fratelli d’Italia a Samarate

Fratelli d’Italia ha annunciato la lista dei 16 candidati che correranno alle prossime elezioni di Samarate. «É con grande soddisfazione – spiega Francesco Carbone, in qualità di commissario di Fratelli d’Italia – che sveliamo i nomi in lista dove compaiono personalità di spicco come l’attuale Assessore Maura Orlando, il presidente del consiglio comunale Rossella Caligiuri, lo storico volto della destra samaratese Ossola e il già vice assessore Monti. La lista è composta da professionisti provenienti da diverse aree di competenza, tutti uniti da un unico obiettivo: il benessere e lo sviluppo di Samarate e dei suoi cittadini. Dalla prossima settimana sul canale social di Fratelli d’Italia troverete la presentazione di ogni singolo candidato in maniera tale da farlo conoscere approfonditamente”.

La lista dei candidati di Fratelli d’Italia a Samarate

Maura Orlando, Rossella detto Rossella Caligiuri, Linda Alessandra Bighetti, Sergio Ceriani, Massimo Cocozza, Roberto Forastiere, Michele Garda, Claudio Garofalo, Enrica Gioppi, Francesca Iannelli, Giuseppe Lillo, Gianna Mondin, Vitale detto Vito Monti, Sara Muccini, Enrico Ossola, Andrea Robustelli.