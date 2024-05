Lavori a Lozza per la voragine sulla Sp57, lunghe code fino a Gazzada Schianno

Mattinata di lunghi incolonnamenti sulla Sp57. Mercoledì 22 maggio sono iniziate le opere per riparare la voragine che si è creata sulla strada provinciale della “Selvagna”, quasi in prossimità della rotonda di Lozza arrivando da Gazzada Schianno.

Fin dalla mattinata sono stati diversi i disagi provocati dall’indispensabile chiusura di una corsia di accesso alla rotatoria per permettere agli operai di lavorare in sicurezza, come previsto dai lavori urgenti programmati dalla Provincia di Varese.

Prima con movieri, poi con l’installazione di un semaforo temporaneo, la viabilità è stata condizionata da un senso unico alternato. Lunghe code si sono create soprattutto in direzione Ponte di Vedano, con gli incolonnamenti che si sono protratti fino a Gazzada Schianno e all’uscita dell’autostrada A8.