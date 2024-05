Una giornata per festeggiare i 70 anni dell’Agusta AB-47, il primo elicottero in Italia

È stato il primo, vero elicottero italiano, seppur di derivazione americana: si festeggia quest’anno il 70esimo della nascita dell’AB-47, l’elicottero di progettazione Bell che in Italia è stato prodotto dall’Agusta di Cascina Costa di samarate, fabbrica fin lì con produzione motociclistica e di componentistica aeronautica.

La giornata “AB-47 Day” è organizzata per domenica 26 maggio 2024 dal Museo Agusta, l’istituzione che tutela – grazie all’impegno dei volontari i- il patrimonio storico dell’Agusta.

Dallo stabilimento di Cascina Costa il primo AB-47 uscì il 22 maggio 1954. Inizio di una storia che portò alla realizzazione di quasi mille esemplari (981, per la precisione) in servizio fino agli anni Settanta. Non male, per un progetto iniziato negli Usa a Seconda Guerra Mondiale appena iniziata per gli statunitensi, concretizzatosi nel primo prototipo a fine 1945.

In Italia l’elicottero ebbe subito vaste applicazioni, a partire dal servizio con le forze dell’ordine: sono stati a lungo una presenza nei cieli italiani, lungo le coste con la Finanza (che ha ora un suo spazio dedicato in un padiglione di Volandia, con i carabinieri, dalla sorveglianza della viabilità all’antiterrorismo in Alto Adige, alle operazioni contro i sequestri di persona. Con la Polizia di Stato.

E ancora nel 1954 hanno dato origine – con tre esemplari – ai primi reparti volo dei Vigili del Fuoco, impegnati inoperazioni difficili, come nel caso del naufragio della nave London Valour a Genova o le migliaia di operazioni nella zona del Vajont. In ambito militare furono consegnati all’Aeronautica, all’Esercito e poi anche alla Marina, prima come mezzi da osservazione e poi come antisommergibile.

E poi tante applicazioni nell’industria privata italiana, dall’agricoltura all’impegno per l’Agip su piattaforme petrolifere e campi petroliferi in Nordafrica.

L’AB-47 Day al museo Agusta di Cascina Costa di Samarate

In occasione dell’AB-47 Day domenica 25 ci saranno visite guidate (alle 10 e alle 15) e sarà presentato il libro di Fernando Saracchi “AB-47 Croce e delizia di tanti elicotteristi”.