“Nuove strade non sono mitigazioni ambientali, hanno un impatto negativo”

Una tangenziale in cambio del “sacrificio” della brughiera? «Nuove strade non si possono chiamare “compensazioni o mitigazioni ambientali”, sono nuove opere».

Lo sottolinea Jimmy Pasin, architetto e storico “analista critico” sullo sviluppo dell’aeroporto. Lo dice all’indomani del nuovo incontro sul Masterplan Malpensa, in cui si è tornati a parlare di opere inserite in quel Protocollo d’intesa che i sindaci della zona di Malpensa avevano firmato nel 2022 e che conteneva opere “in cambio” del via libera alla cargo city.

Il sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria ha sempre difeso la validità di quel Protocollo, che comprende opere come l’ampliamento di via Giusti (strada tra Somma e la superstrada 336), la tangenziale di Somma e anche la Variante 341, che ad esempio è anche un intervento molto contestato sul territorio del Comune più toccato, Samarate (se ne parla molto in questa campagna elettorale).

Per Pasin queste opere non sono compensazioni o mitigazioni. Anzi, non solo per Pasin: l‘architetto infatto cita proprio il Decreto VIA del Ministero dell’Ambiente che inquadra gli interventi come «nuovi progetti di infrastrutturazione del territorio, che comportano nuovi impatti ambientali e nuovo consumo di suolo».

«Dopo aver definito l’uso del termine “compensativi” come “improprio”», la Commissione VIA nel suo Decreto «decide di non prendere nemmeno in considerazione il “Protocollo” per non peggiorare la situazione e considerarlo un “aggravio degli impatti”».

Tra l’altro in questi giorni anche l’ex sindaca di Lonate Pozzolo Nadia Rosa ha ricordato, nell’ambito di una polemica a livello comunale con l’attuale sindaca, «che le strade non sono compensazioni ambientali». Rosa aveva sottoscritto quel protocollo, che comprendeva comunque anche altri interventi, più sul fronte ambientale vero e proprio. Alla fine sindaci di colore politico avevano accettato la mediazione convinti che il via libera al Masterplan come era sarebbe arrivato. In realtà è andata diversamente, visto che il Ministero ha “stoppato” l’espansione della Cargo City nelle forme in cui era pensata costringendo ora a cercare nuove mediazioni.

Di seguito l’intervento completo di Pasin