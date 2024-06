FdI a Cardano: “Abbiamo proposto cambiamento ma non abbiamo convinto la cittadinanza”

A Cardano al Campo è «giornata di pensieri e valutazioni»: «sapevamo fosse una bella lotta a due, ma la sconfitta con un divario così è da analizzare a fondo al nostro interno» dice Ruben Tomasino, referente cardanese di Fratelli d’Italia.

Il dato di Cardano ha stupito, per il “ribaltone”: se infatti alle europee il centrodestra aveva un margine di quasi venti punti, alle comunali si è registrata quasi una inversione, un 56 a 44 per il centrosinistra. Era anche una campagna insolita, per il centrodestra, con un sindaco che non si ricandidava e l’insistito richiamo ad un rinnovamento e discontinuità rispetto a quanto fatto dalla coalizione nei cinque anni precedenti. Un rinnovamento che Tomasino evoca anche oggi: «Abbiamo proposto come coalizione un forte cambiamento sia da un punto di vista programmatico sia inserendo figure nuove, ma ciò non è bastato e non ha convinto la cittadinanza».

«Nonostante tutto, come Fratelli d’Italia siamo comunque soddisfatti per le preferenze ricevute per i nostri iscritti, Suriano(98), Sparacia(92), Ruben(72) e Ferri(32), soprattutto rispetto a quanto ricevuto nel passato. Come Ruben di FDI, posso garantire peró che in opposizione saremo costruttivi e non ideologici, a disposizione per il bene deli cittadini».

«Detto questo, tutti noi di FDI facciamo le congratulazioni al nuovo Sindaco Lorenzo Aspesi e auguri di buon lavoro alla nuova giunta, sperando possa avere una visione realistica di tutto il territorio».