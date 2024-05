Largo Flaiano, la Giunta Comunale di Varese adotta alcune delle misure proposte dai cittadini nell’incontro di marzo

La Giunta Comunale di Varese, presieduta dal Sindaco Davide Galimberti, ha approvato nei giorni scorsi un atto d’indirizzo riguardante delle modifiche viabilistiche nelle zone limitrofe a Largo Flaiano, il cui obiettivo è quello di migliorare la circolazione stradale e ridurre i disagi per i residenti e gli automobilisti.

Il nuovo anello rotatorio di Largo Flaiano, attivo dal 14 febbraio 2024, ha già portato alcuni benefici alla circolazione veicolare, ma alcune criticità sono emerse dall’incontro pubblico che si è tenuto nel marzo scorso alla scuola Parini promosso dagli Assessorati ai Lavori Pubblici e alla Polizia Locale: in quell’occasione, i cittadini avevano evidenziato alcuni problemi che richiedevano soluzioni tempestive.

Tra i problemi segnalati dalla cittadinanza, spiccavano l’eccessivo rallentamento del traffico in viale Borri, direzione centro città, lunghe code di auto al semaforo di via San Pedrino, un intenso traffico veicolare in via Tamagno, con conseguenti incolonnamenti, difficoltà di circolazione per i residenti di via Goldoni e zone limitrofe nell’accedere al centro città.

Per ovviare a queste criticità, la Giunta ha delineato una serie di interventi correttivi che verranno sperimentati durante la fase di completamento dei lavori.

GLI INTERVENTI DELIBERATI DALLA GIUNTA

Innanzitutto, è stato deliberato un efficientamento degli impianti semaforici, e in particolare la modifica delle fasi semaforiche nelle vie Guicciardini-Borri, Gasparotto-Borri e San Pedrino-Magenta, con programmazione oraria basata su rilevazioni del traffico.

Per la riduzione del traffico in via Tamagno è stato previsto di consentire l’accesso solo al traffico locale, invertendo il senso di marcia di via Riva Rocci e istituendo un senso unico nel primo tratto di via Catalani.

Dalla parte di Bosto, è stato previsto il ripristino del doppio senso di circolazione in via Limido, eliminando la corsia riservata ai mezzi del trasporto pubblico locale.

L’approvazione dell’atto d’indirizzo è stata unanime e il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, proprio perchè si tratta di interventi sperimentali – che verranno attuati a breve – in modo da testare le varie soluzioni in vista di prossima fine del cantiere.