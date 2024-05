Angei su largo Flaiano: “Ma quando finisce il cantiere a Varese?”

Il vicecapogruppo della Lega a Varese Stefano Angei non “molla la presa”, e riparte con le sue interrogazioni su largo Flaiano, il cui cantiere ancora non è concluso e sul quale ancora pendono diversi problemi viabilistici.

Il Consigliere Comunale ha presentato infatti una interrogazione partendo dal fatto che: «Il cantiere di Largo Flaiano sta durando da più di due anni, l’ammontare di spesa si aggira intorno alla cifra di 5 milioni di euro e a causa di una poco lungimirante programmazione ed esecuzione dei lavori, soprattutto nella fase iniziale, i disagi alla cittadinanza sono stati e sono ingenti» sottolineando anche che «l’insistere del cantiere in quell’area genera ancora oggi alcune criticità non di poco conto, specialmente collegate alla sicurezza stradale tanto dei pedoni quanto anche degli automobilisti» ma che «Con la realizzazione di alcuni interventi, dette criticità potrebbero essere notevolmente mitigate, mentre ciclicamente, anche sulla stampa, vengono riportate notizie di sinistri o comunque di situazioni potenzialmente pericolose, legate alla viabilità, probabilmente anche per l’assenza di una segnaletica sia orizzontale che verticale omogenea e chiara».

Fatte queste premesse, Angei interroga il Sindaco e gli Assessori competenti

affinché riferiscano: «Se l’amministrazione è a conoscenza delle situazioni sopra descritte, se ed entro quale data l’amministrazione ha intenzione di realizzare l’apposita segnaletica stradale (verticale e orizzontale) per poter consentire agli utenti della strada una corretta circolazione, se ed entro quale data verranno terminati i cantieri che ancora insistono su largo Flaiano e le aree circostanti e se l’amministrazione è a conoscenza di cause ascrivibili alla

responsabilità del Comune di Varese, circa il fenomeno dell’allagamento

apprezzabile in alcune abitazioni di Via Bixio»