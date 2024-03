Anche in consiglio comunale a Varese protagonista è la rotonda di Largo Flaiano

Sarà protagonista anche della prossima seduta in consiglio comunale, prevista martedì 26 marzo alle 20.30 in salone Estense, la nuova rotonda di Largo Flaiano a Varese. Il primo punto all’ordine del giorno è infatti la relazione del sindaco e dell’assessore Civati su Largo Flaiano, a poco più di un mese dal cambio della viabilità.

Ma non ci sarà solo questo in un consiglio che prevede ben 15 punti all’ordine del giorno. Tra le voci più rilevanti c’è l’elezione della commissione per le onoranze al Famedio, la nomina di due consiglieri comunali per la consulta comunale sulle emissioni elettromagnetiche, il nuovo regolamento per le guardie ecologiche volontarie, i progetti unitari di riqualificazione del centro sportivo le Bettole e del padel di Lissago.

Tra i punti in discussione anche tre mozioni e due ordini del giorno: una mozione di Guido Bonoldi (Insieme per Varese) che chiede il riuso della ex stazione tramviaria delle Bettole; una mozione di Luca Paris (Gruppo misto – M5S) che chiede l’abrogazione della tassa sanitaria posta a carico dei lavoratori frontalieri e una mozione presentata dalla consigliera Francesca Strazzi (Varese Praticittà) che chiede anch’essa l’abrogazione della tassa sanitaria a carico dei frontalieri.

I due ordini del giorno invece sono uno da attribuire alla consigliera Maria Grazia D’Amico (Progetto Concittadino) che chiede la cittadinanza onoraria per Julian Assange, e uno presentato dalla consigliera Helin Yildiz (Partito democratico) “Per un Europa solidale, di prossimità e senza veti”.

Il consiglio comunale, che si terrà in presenza, sarà però visibile anche in streaming sul canale youtube del Comune di Varese.