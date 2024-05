Violenta rissa con spranghe e bottigliate a Gallarate, in frantumi i vetri della stazione

Una violenta rissa nella serata di martedì 21 maggio a Gallarate è avvenuta in stazione Fs ma potrebbe aver coinvolto diversi luoghi della città. Secondo le prime testimonianze a scontrarsi sarebbe stati ragazzi poco più che ventenni in una rissa a tratti anche molto violenta con l’uso di spranghe di fortuna e lanci di bottiglie.

Le segnalazioni sono arrivate da zone nei pressi della stazione, anche se non è ancora chiaro se siano tutti collegati tra loro. Un primo intervento dell’ambulanza è avvenuto intorno alle 19.20 in via Beccaria. In quel caso gli scontri hanno provocati gravi danni alla stazione dove sono state mandate in frantumi numerose vetrate.

Più tardi gli scontri si sono spostati nella zona retrostante, tra le vie Bergamo e Ferrucci. Qui si sono registrati anche alcuni feriti per cui si è reso necessari l’intervento dell’ambulanza. Nei pressi del parchetto di via Bergamo sono stati soccorsi un ragazzo di 20 e un altro di 21 anni in codice giallo, quindi con ferite serie.

Sono intervenuti sia i carabinieri che la polizia per fermare e identificare i responsabili, anche se alcuni dei coinvolti sono riusciti a scappare. Si tratterebbe di cittadini di origine straniera. Le indagini sono in corso.