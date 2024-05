Commando di dieci uomini all’assalto di Elmec: bloccate tutte le strade della zona industriale con mezzi rubati

Un’operazione studiata nei minimi dettagli, un commando composto da dieci o dodici uomini ha messo a segno un furto all’azienda informatica Elmec. Il fatto è avvenuto attorno alle 3.30 della notte.

Secondo una prima ricostruzione il gruppo di malviventi ha bloccato otto strade, inclusi tutti i punti di accesso attorno alla Elmec, situata nella zona industriale di Brunello. Hanno utilizzato dieci mezzi, tra auto e camion, tutti rubati, per chiudere le vie principali e secondarie, compresi gli accessi verso l’autostrada. Solo la strada verso Sant’Alessandro è stata lasciata libera, garantendo così una via di fuga.

Durante l’azione, i malviventi hanno sparso chiodi per terra e utilizzato persino lacrimogeni per impedire eventuali interventi delle forze dell’ordine o di automobilisti di passaggio. Una volta chiuse tutte le vie di accesso, hanno utilizzato una Fiat 500L, anche questa rubata, per abbattere il cancello elettrico del magazzino di Elmec Informatica.

L’obiettivo del commando era chiaramente rubare computer e altri dispositivi tecnologici che credevano custoditi nei locali dell’azienda, ma il bottino dev’essere stato magro, in quanto la sede di Brunello non funge più da deposito per computer e apparecchiature, che ora sono stoccati in un magazzino a Milano.

L’assalto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza dell’azienda. I filmati sono attualmente al vaglio dei carabinieri di Azzate e di Varese, che stanno conducendo le indagini. È possibile che dopo l’azione, il commando si sia dato alla fuga imboccando l’autostrada. Sul posto, pochi minuti dopo l’assalto, è intervenuta la vigilanza che controlla l’azienda, i sindaci di Gazzada Schianno e Brunello, e gli uomini della protezione civile di Brunello.