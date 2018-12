“Cascate & Trekking” on line la magia della natura

Proprio in questi giorni ha compiuto il suo primo anno di vita “Cascate & Trekking” (www.cascatetrekking.com), sito nato lo scorso dicembre con l’obiettivo di diventare il portale italiano di riferimento in ambito di cascate.

Il progetto è partito dalla Lombardia, Varese in particolare, ma vuole allargarsi a tutta Italia e all’estero. Ideatore del sito è Lorenzo Crespi, giornalista varesino appassionato di trekking e montagna. Al progetto ha aderito con entusiasmo Carlo Scaramuzzi che ha portato la sua preziosa collaborazione tecnica ed esperienza in ambito webdesign e grafica. Da questo incontro è nata la voglia di condividere la magia di questi luoghi, descrivendo attraverso le parole e le immagini le sensazioni vissute in prima persona.

“Cascate & Trekking” in questi 12 mesi ha presentato settimana dopo settimana le cascate italiane e straniere, dalle più imponenti e conosciute fino alle più piccole e nascoste. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli utenti invitando tutti a contribuire inviando foto e brevi informazioni relative alle cascate osservate a due passi da casa o in giro per il mondo, in modo da creare così una mappatura più completa possibile. Oltre alle cascate nel sito c’è spazio per altre meraviglie della natura e dell’ingegno dell’uomo: gole e orridi, ponti sospesi e tibetani e variegate proposte di trekking, alla scoperta di valli, vette, alpeggi, laghi, ghiacciai…

In questi 12 mesi è già numeroso il materiale inserito sul sito: con una media di due nuovi itinerari a settimana il portale può contare ad oggi più di 35 cascate e altrettante proposte di trekking, a cui si aggiungono una quindicina di articoli tra gole e orridi e ponti tibetani. Il sito si è arricchito poi di altri contenuti, come un blog, in cui ogni mese viene pubblicato un articolo sempre dedicato alla natura.

E per festeggiare il primo compleanno nasce ora una nuova sezione, dedicata ai Sacri Monti di Piemonte, Lombardia e Canton Ticino. Nell’arco di tutto l’inverno saranno presentati settimana dopo settimana i 9 Sacri Monti riconosciuti dall’Unesco e i due vicini Sacri Monti della Svizzera italiana. Mete importanti sotto tanti punti di vista: quello religioso in primis, poi quello turistico, quello naturalistico-ambientale, e anche quello escursionistico, tutti aspetti che verranno trattati in maniera approfondita. Infine è in fase di realizzazione un calendario per l’anno 2019 con le foto delle cascate e delle escursioni più belle presenti sul sito.

“Cascate & Trekking” è anche sui social:

Facebook: www.facebook.com/cascatetrekking

Instagram: www.instagram.com/cascatetrekking

Twitter: www.twitter.com/cascatetrekking

Youtube: www.youtube.com/channel/UCkgEZJWRV-_4LbKYlRNiWzg

Per informazioni: info@cascatetrekking.com