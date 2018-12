Il centro prelievi di Sos continua l’attività

Una buona notizia per il centro prelievi di Sos Malnate. Il punto di via I Maggio non cesserà l’attività con il nuovo anno.

Dopo la scadenza della convenzione con l’Asst dei Sette Laghi, Sos Malnate ha trovato una nuova sinergia con Asfarm di Induno Olona (Azienda Speciale Gestione Farmacia e Servizi Sociosanitari).

Il centro di via I Maggio rimarrà così aperto con tutte le sue funzionalità anche in futuro, mantenendo inalterati i servizi proposti.

Questo il comunicato di Sos Malnate: