Da gennaio, il centro prelievi si sposta in piazza Libertà

Con il nuovo anno, il centro prelievo di Malnate si sposterà in piazza della Libertà, nello stesso edificio dove ha sede il consultorio.

Lo ha annunciato il direttore dell’Asst Sette Laghi Callisto Bravi che assicura la popolazione sulla continuità del servizio: la prossima settimana, il direttore incontrerà nella sede di piazza Libertà il sindaco Olinto Manini per confermarglielo e aggiornarlo sullo stato dei lavori che stanno interessando la struttura, primo fra tutti l’installazione di una nuova piattaforma montascale per il trasporto delle carrozzine.

La nuova sede, definita insieme con il Comune di Malnate, permetterà una maggiore integrazione tra i servizi sociosanitari presenti, potenziando l’offerta e razionalizzandola.

«L’affidamento del servizio ad un nuovo gestore è una conseguenza di quanto stabilito dal Codice degli appalti, che prevede che venga espletata una gara per affidare la concessione – tiene a commentare il DG Bravi – Ho già espresso il mio rammarico per l’interruzione del rapporto di collaborazione con SOS Malnate che, in questi anni, ha offerto un ottimo servizio ai cittadini delle aree interessate. Abbiamo apprezzato molto la professionalità sia del personale medico che amministrativo e la disponibilità dimostrata a prolungare l’attività fino alla fine dell’anno. Ma la nostra Azienda non può certo prescindere dalle leggi e quindi la nostra priorità è stata quella di garantire la continuità del servizio».