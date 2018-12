Colonne sonore protagoniste al teatro Santuccio

Dopo lo stupefacente spettacolo “Bella Tutta” che ha aperto la Stagione 2018/2019 dei “Pomeriggi Teatrali”, domenica 9 dicembre riprende la 14^ edizione della rassegna teatrale promossa dal Circolo Endas di Varese con la direzione artistica di Paolo Franzato.

In scena dalle 17.30 al Teatro “Gianni Santuccio” di Varese il concerto SOUND CIAK – Le note del cinema, uno spettacolo musicale e canoro della Back Cover Band realizzato con Enrico Del Prato e gli attori del Teatro Franzato.



Cosa sarebbe un film senza la sua colonna sonora? Il complesso musicale Back Cover Band, con la partecipazione del pianista Enrico Del Prato e gli interpreti del Teatro Franzato, propone una rassegna di brani tratti dalle colonne sonore che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del cinema. Dal Padrino a Sister Act, da Grease a Kill Bill, uno spettacolo di musica e canti live, immagini, proiezioni, estratti e racconti, che vi saprà coinvolgere e divertire. Un viaggio tra gli anni Sessanta e i giorni nostri che correrà tra brani classici, dance e rock per riaccendere ricordi ed emozioni legati a momenti particolari della vita di ciascuno. Uno spettacolo musicale, canoro, cinematografico e teatrale, concepito per tutte le età e rivolto a tutti i gusti.

Cantanti: Gianluigi Bais, Lara Gariboldi, Antea Milano, Ginevra Milano, Evelyn Rossetti. Chitarra elettrica: Roberto Vocale. Chitarra acustica: Alberto Biasibetti.

Basso: Diego Rossi. Batteria: Stefano Biasibetti. Pianoforte e tastiera: Enrico Del Prato.

Attori: Monica Anchieri, Raffaele Campolattano, Paolo Franzato, Marcella Magnoli, Alessandro Mezzanotte, Caterina Murrazzu, Mauro Provvidi, Marco Rodio.

Tecnico audio: Roberto Tamiazzo.

Biglietti 10 euro, ridotto 8 euro.

Abbonamento all’intera Stagione 2018/19: 35 euro.

Teatro “Gianni Santuccio” – Via Sacco 10, Varese

