Concerto di Natale solidale con il Jesus Love and Blue Sky Gospel Choir

Un concerto di Natale, ma speciale. Non solo appuntamento musicale natalizio, ma anche momento di solidarietà.

Il Jesus Love and Blue Sky Gospel Choir, apprezzata formazione gallaratese, si esibirà sul palco del Teatro Nuovo di Madonna in Campagna, che nella sua stagione tradizionalmente propone anche almeno un appuntamento in musicale.

Ma perché solidale? Perché la serata (che è a ingresso gratuito) ha anche l’obbiettivo di sostenere le attività del Centro Aiuti per l’Etiopia Onlus, che promuove anche progetti di adozione internazionale.

L’appuntamento è dunque sabato 15 dicembre 2018, alle 21, al Teatro Nuovo di Gallarate, via Leopardi.