I consiglieri regionali Astuti e Ferrazzi rilanciano l’idea dell’ospedale di comunità a Gallarate

Verrà riproposta durante il dibattito sul bilancio regionale la questione dell’ospedale di comunità a Gallarate. I consiglieri Samuele Astuti e Luca Daniel Ferrazzi, rispettivamente del gruppo del Pd e Misto, presenteranno un ordine del giorno che chiede alla giunta di prevedere le risorse per istituire l’Ospedale negli spazi del Sant’Antonio Abate di Gallarate.

«Lo scorso 5 novembre la maggioranza dell’aula ha bocciato la nostra mozione che chiedeva di prevedere un adeguato ospedale di comunità a Gallarate, in aggiunta a quello di Somma Lombardo, e di individuare gli immobili dove collocarlo, garantendo spazi idonei per i servizi sanitari territoriali, valutando anche l’ampliamento degli spazi il padiglione Trotti Maino – ricordano Astuti e Ferrazzi – ma esattamente una settimana dopo, il 12 novembre, il presidente Fontana, nel corso di un incontro con i rappresentanti della maggioranza del comune di Gallarate sul futuro dell’area dell’attuale ospedale, ha annunciato l’intenzione, una volta realizzato il nuovo ospedale di Busto-Gallarate, di trasformare l’ospedale cittadino in Ospedale di comunità».

«Quale occasione migliore, se non quella del bilancio di previsione, per dimostrare dunque che diceva sul serio? Sarebbe davvero ora di passare dalle parole ai fatti, dopo mesi di promesse e le numerose mobilitazioni della popolazione. A partire da quella, grandissima, del giugno 2023, fino all’assemblea pubblica dello scorso 12 novembre, incredibilmente partecipata, dove più di 250 persone hanno ribadito l’esigenza di una maggiore attenzione alla sanità territoriale, garantendo anche a Gallarate dei servizi sanitari essenziali» concludono i consiglieri.