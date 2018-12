Concerto di Natale in Villa Truffini

“Christmas in Classic” è il titolo del concerto di Natale in programma per il 23 dicembre, alle 21, in Villa Truffini, organizzato dal Corpo Musicale Città di Tradate in collaborazione con la Filarmonica Indunese. Con la partecipazione di Maria Eleonora Caminada, Soprano.

Quest’anno il concerto vedrà il Corpo Musicale Città di Tradate e la Filarmonica Indunese unite in un unico organico per affrontare un repertorio classico, a richiamo dei grandi concerti di capodanno. Ospite d’onore sarà il soprano Maria Eleonora Caminada, che si esibirà in celebri arie d’opera. Tale concerto sarà eseguito anche ad Induno Olona, presso Villa Porro Pirelli Venerdì 14 Dicembre alle h 21.00.